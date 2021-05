As expectativas têm sempre subido. De acordo com um dos principais barómetros da competição, as casas de apostas, Portugal nunca esteve tão próximo de aspirar à passagem à final do festival da Eurovisão.

O 'obstáculo' chama-se 2ª semifinal, tem lugar esta noite a partir das 20h, e segundo aqueles que fazem dos palpites o seu negócio, 'Love Is on My Side', a canção que será defendida pelos Black Mamba, tem 80% de hipóteses de chegar à final da competição.

Este grau de otimismo regista-se sobretudo depois da chegada da banda portuguesa a Roterdão, nos Países Baixos, onde decorre este ano o certame. Até aí, a canção portuguesa esteve sempre fora dos 10 primeiros (com apuramento garantido, portanto) entre as 17 nações concorrentes nesta segunda eliminatória.

Portugal é agora 7ª posicionada entre 17 canções, vendo Suíça, Bulgária, Islândia, Grécia, Finlândia e São Marino à sua frente. O ranking matido pelo site Eurovision World congrega os palpites de 14 casas de apostas. Quem apostar no apuramento português para a final receberá apenas entre 14 e 25 cêntimos sobre o investimento de um euro, 'negócio' fraco mas um sinal de que se crê que os Black Mamba estejam na final de sábado, dia 22.