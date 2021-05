No seu novo disco, previsto para depois do verão, Ana Moura volta a colaborar com Conan Osiris, com quem já gravara o tema 'Vinte Vinte'.

"Mandei-lhe mensagem no Instagram a perguntar se não queria escrever um poema para um fado tradicional. Ele disse que recisava de me conhecer melhor para o poder escrever. E começámos logo a conversar sobre coisas extremamente profundas", conta Ana Moura, afirmando que o poema que Conan Osiris escreveu para si é "maravilhoso".

"Ele é extremamente espontâneo. Não há ali nada que seja premeditado. Ele assume tudo o que o torna diferente do resto das pessoas com toda a força - é isso que eu também quero ser", resume.

Pode ouvir a resposta completa pelos 22m 07s e o poema que Tiago Miranda, mais conhecido como Conan Osiris, escreveu para Ana Moura no final do podcast (aos 59m 08s).