A$AP Rocky confirmou à revista GQ que está a namorar com Rihanna, após meses de especulação.

O rapper chega mesmo a afirmar que a voz de 'Umbrella' é "o amor da [sua] vida".

Questionado pela GQ, A$AP Rocky não ofereceu grandes detalhes sobre a relação, mas afirmou: "é tão bom quando encontras aquela pessoa especial".

Os dois foram "apanhados" pelas máquinas fotográficas durante umas férias nas Barbados, país natal de Rihanna e do pai de A$AP. Estar nas ilhas, disse, "foi como voltar a casa. Havia uma certa nostalgia, uma familiaridade".

O rapper levantou ainda um pouco do véu sobre o seu novo álbum, que para já tem o título de "All Smiles". Rihanna será um dos nomes presentes no disco, mas há um outro, mais surpreendente: Morrissey, o qual diz ser o seu produtor.