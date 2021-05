Sinéad O'Connor deu uma entrevista ao "The New York Times", na qual se refere a Prince como um "violento abusador de mulheres".

A cantora encontra-se a promover "Rememberings", a sua biografia, que será editada a 1 de junho. No livro, Sinéad O'Connor revela ter tido uma discussão violenta com Prince, após ter alcançado um enorme êxito com a sua versão de 'Nothing Compares 2 U'.

Segundo a cantora, Prince "aterrorizou-a" durante um encontro na sua mansão, criticando-a duramente "por dizer palavrões em entrevistas" e desafiando-a para "uma luta de almofadas" - escondendo algo pesado dentro de uma delas, com a qual atingiu Sinéad.

A cantora decidiu então fugir, mas Prince perseguiu-a "de carro, pela autoestrada fora". "Para seres músico tens de ser louco, mas entre ser louco e ser um violento abusador de mulheres há uma diferença", diz.