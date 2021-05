Gisela João verbalizou a sua indignação com o conflito israelo-palestiniano na faixa de Gaza, que subiu de tom nas últimas semanas, e as "notícias horríveis de todos os lados" dos últimos tempos num post nas redes sociais, juntando-lhe uma ilustração de André Carrilho intitulada "Apartheid".

"Depois deste Covid que veio provar a quem tinha dúvidas que somos todos iguais, sentir que ninguém aprendeu nada com esta m*rda desacredita-me a alma", começa por escrever, "vou lendo tanta coisa, vejo tanto debate e tanta explicação e não vejo nada acontecer. Que impotência. Que dor, que vergonha… Que vergonha!!".

Gisela continua dizendo que só vê "gente a morrer, gente que estava descansadinha na sua vida, as crianças que ficam sozinhas no mundo, todas sujas de pó misturado com lágrimas, esfarrapadas na rua!!".

"Que raio de corações os desta gente que manda em tudo. Não é só uma, são dezenas, centenas de pessoas que estão nestas condições e eles não sentem sequer vontade de ir lá abraçá-las e parar com isto. Senhores que mandam, há que fazer alguma coisa para ontem!", conclui a fadista.