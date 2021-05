Os Prodigy partilharam um excerto da primeira música que gravaram, após a morte do vocalista Keith Flint.

Um vídeo publicado pela banda britânica no Twitter, com a legenda "as novas sessões de gravação estão a bombar", mostra Liam Howlett e Maxim junto a uma coluna de som. A música que se escuta tem a sonoridade típica dos Prodigy.

Ouça aqui: