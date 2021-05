Os Black Mamba vão aproveitar o momento em que levarem 'Love Is on My Side' ao palco da Ahoy Arena, em Roterdão, na segunda semifinal da Eurovisão, esta quinta-feira, para divulgar o vídeo de uma nova canção, intitulada 'Crazy Nando'.

"É uma paródia acerca de um estereótipo do Casanova, aquele homem por quem todas as mulheres suspiram e desmaiam só de ouvir o seu nome", diz a banda sobre o novo single, "claro que quem vai à guerra, dá e leva, e Nando volta e meia mete-se em sérios sarilhos".

A banda diz também que a sonoridade da nova canção é influenciada pelos seus "ídolos dos 70s" e que o videoclip foi gravado num hotel em Roterdão, "com os meios possíveis no confinamento imposto pela Eurovisão".

Recorde-se que 'Love Is on My Side', a canção que levou os Black Mamba a representar Portugal na Eurovisão, tem vindo a subir nas casa de apostas desde que o grupo chegou a Roterdão e fez os primeiros ensaios. Avaliando pelos apostadores, o apuramento para a final de sábado deverá estar garantido.

O regresso aos palcos nacionais dos Black Mamba está marcado para 28 de maio na Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto.