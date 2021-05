A morte do cantor brasileiro MC Kevin, no passado domingo, depois de cair da varanda de um quarto de hotel no Rio de Janeiro, continua a dar que falar, à medida que mais pormenores sobre o que se terá sucedido vão sendo avançados por testemunhas oculares.

Segundo declarações do também artista MC VK, que se encontrava no quarto onde ambos mantiveram relações sexuais com Bianca Dominguez, a tragédia aconteceu quando Kevin tentou fugir da mulher, Deolane Bezerra, que estava hospedada no mesmo hotel.

VK, cujo verdadeiro nome é Victor Elias Fontenelle, assumiu, segundo o site da Globo, que "a única razão que poderia levar Kevin a passar para o quarto do andar de baixo era o receio de ser descoberto por Deolane", acrescentando, contudo, que Bezerra não se encontrava no corredor do quarto do hotel nem bateu à porta.

"Que o declarante viu quando as mãos de Kevin escorregaram; Que o declarante esclarece que Kevin não caiu direito, que se foi distanciando do prédio; Que o declarante viu que Kevin bateu em algo, como se fosse um telhado antes de cair ao chão" é o excerto das declarações de VK à polícia, divulgado pelo meio de comunicação.

Bianca Rodriguez, que Kevin e VK terão conhecido na praia em frente ao hotel e levado para o quarto, também já falou com a polícia, confirmando as declarações do amigo do artista. "Fui fazer o meu trabalho apenas e depois voltaria para o meu hotel. Combinámos 2 mil reais", terá dito Rodriguez à Record TV, "foram eles que me abordaram. Eu não fui atrás de ninguém".

Outro amigo do falecido artista, o produtor Jhonatas Augusto Cruz, declarou também à polícia que esteve com ele na praia no momento em que conheceu Bianca Rodriguez e que o grupo consumiu álcool e drogas.

MC Kevin caiu de uma altura de 15 metros, do quinto andar do hotel, situado na Barra da Tijuca, e não do 11º como inicialmente tinha sido noticiado, aterrando no chão perto da piscina. Sofreu um traumatismo craniano que levou à sua morte.