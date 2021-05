Foi identificada a causa de morte do produtor i_o, falecido no passado mês de novembro, aos 30 anos.

De acordo com a autópsia realizada ao corpo do músico, agora divulgada pelo gabinete do médico legista do condado de Los Angeles, i_o faleceu de causas naturais provocadas por Tiroidite de Hashimoto - uma doença autoimune que destrói progressivamente a tiroide.

A família de i_o divulgou esta terça-feira um comunicado no qual afirma ter sido contactada pelo médico legista, que a informou de que a doença do músico já se encontrava em fase avançada.

"Cinco meses de testes depois, a conclusão é a de que o Garrett [Lockhart, nome de nascimento de i_o] sofria de depressão e ansiedade, mas não pôs fim à própria vida", pode ler-se. Depressão e ansiedade são dois sintomas desta doença, que não costuma afetar homens com a idade do músico.