O documentário “David Bowie: The Last Five Years”, é transmitido no próximo sábado, 22 de maio, na RTP2. O filme realizado por Francis Whately pode ser visto pelas 15h20 e centra-se nos últimos cinco anos de vida, e carreira, do mítico músico inglês.

Os últimos álbuns de David Bowie - "The Next Day" e "Blackstar" - e o espetáculo musical "Lazarus" estão em foco neste documentário, que recorre a imagens de arquivo e entrevistas com colaboradores do músico para traçar o retrato do artista entre 2011 e 2016.

Veja aqui o trailer: