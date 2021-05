Realizou-se esta terça-feira a primeira semifinal do Festival Eurovisão da Canção, que este ano se realiza em Roterdão, nos Países Baixos.

Daqui saíram os dez primeiros artistas apurados para a grande final, que ocorre no sábado. Dos temas a concurso, destacaram-se os da Noruega, Israel, Rússia, Azerbaijão, Malta, Lituânia, Chipre, Suécia, Bélgica e Ucrânia.

Os Black Mamba, que irão representar Portugal, só entrarão em cena na quinta-feira, na segunda semifinal. A grande final já conta - para além dos dez primeiros apurados - com as canções dos concorrentes dos chamados "big five" (Alemanha, Espanha, França, Itália e Reino Unido) e com a do país anfitrião.

Ouça aqui os temas apurados:

Noruega - "Fallen Angel" (TIX)

Israel - "Set Me Free" (Eden Alene)

Rússia - "Russian Woman" (Manizha)

Azerbaijão - "Mata Hari" (Efendi)

Malta - "Je Me Casse" (Destiny)

Lituânia - "Discoteque" (The Roop)

Chipre - "El Diablo" (Elena Tsagrinou)

Suécia - "Voices" (Tusse)

Bélgica - "The Wrong Place" (Hooverphonic)

Ucrânia - "Shum" (Go_A)