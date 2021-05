Nick Cave anunciou vários concertos em festivais europeus, a acontecer no verão de 2022.

A partir de junho, o músico australiano vai apresentar-se ao vivo em festivais na Grécia, Croácia, República Checa, Alemanha, Eslováquia, Áustria, Noruega e Suécia.

Inicialmente agendado para 19 de abril de 2020, o concerto de Nick Cave na Altice Arena, em Lisboa, foi adiado para maio deste ano.

No final do ano passado, porém, a digressão que Nick Cave e os seus Bad Seeds a Portugal foi cancelada. Por enquanto, não há data para o regresso do homem de 'Red Right Hand' a Portugal.