A Polícia Militar abriu uma investigação em torno da morte de MC Kevin, que perdeu a vida após cair do 5º andar de um hotel do Rio de Janeiro.

Segundo a Polícia, MC Kevin terá tentado saltar da varanda do seu quarto para a piscina do hotel, acabando por bater com a cabeça na beira desta.

Porém, o portal UOL menciona uma outra versão do incidente, avançada pelo jornalista Léo Dias: a de que o músico tentou saltar de uma varanda do hotel para outra, tendo-se desequilibrado e caído. Amigos próximos de MC Kevin confirmaram esta mesma versão.

O padrasto do músico acompanhou esta segunda-feira a mãe deste, Valquiria Nascimento, a uma esquadra da Barra da Tijuca para prestar declarações. No final, Ricardo Donella tentou agredir amigos de MC Kevin e jornalistas presentes no local.

Segundo Léo Dias, citado pelo UOL, Donella afirmou perante os amigos do músico que estes tinham a obrigação de o proteger. Um vídeo obtido por este jornalista, já entregue às autoridades, mostra as reações dos amigos à queda. "Não foi por mal, não foi por mal", ouve-se um deles dizer.