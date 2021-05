Melanie Brown, mais conhecida como Mel B, a Scary Spice das Spice Girls, lançou um livro de título "Brutally Honest", no qual documenta os pormenores do seu casamento com Stephen Belafonte, produtor de cinema norte-americano que acusa de violência física, sexual e psicológica. O livro saiu em 2018, mas a cantora voltou a falar sobre o assunto, considerando que o confinamento imposto pela pandemia agravou o problema da violência doméstica.

Segundo Mel B, em entrevista ao jornal inglês The Guardian, o seu ex-marido começou por exercer o seu controlo de forma relativamente discreta, dissuadindo-a de contactar a família ou impedindo-a de usar certas roupas. "Só quando comecei a falar com outras vítimas de violência em Leeds é que percebi como este tipo de controlo é comum. Parece que estudaram todos pelo mesmo manual. Quando dás por ela, já não tens a chave de tua casa nem conduzes o teu próprio carro. Lentamente, vão-te roubando os 'privilégios' pelos quais lutaste tanto - o teu carro, a tua casa. Ficas sem qualquer poder e tornas-te dependente de uma só pessoa, o teu abusador."

Mel B e o ex-marido chegaram a um acordo confidencial em 2017, horas antes de se iniciar o julgamento de Stephen Belafonte, acusado de drogar, bater e estrangular a mulher, além de a obrigar a gravar mais de 20 vídeos sexuais. O produtor negou as acusações e afirmou que Mel B era viciada em cocaína em álcool, logo, incapaz de tomar conta das suas filhas. Para ganhar a custódia da filha do casal, a inglesa teve de provar em tribunal que passou quatro meses sem consumir drogas ou álcool.

Na mesma entrevista, Mel B explica ainda que tentou deixar o ex-marido sete vezes. "Por aí podem ver como estive desesperada naqueles 10 anos. Mas não tinha para onde ir, não tinha o meu cartão de crédito, não tinha carro, tenho três filhas - estava à beira da autodestruição. Parece muito simples, deixar o nosso abusador, mas quando temos filhos receamos que nos tirem e que digam a toda a gente que somos drogados e bêbedos: o que ele fez."

Mel B acabou por deixar o ex-marido quando foi a Inglaterra visitar o seu pai, que estava a morrer de cancro. A cantora conta que ainda conseguiu dizer ao seu pai que ia finalmente deixar Stephen Belafonte.

A britânica continua a trabalhar com associações que protegem as vítimas de violência doméstica e acaba de protagonizar um vídeo de sensibilização para este problema: