Marshmello foi confirmado como atração musical da final da Liga dos Campeões, que se realiza no Estádio do Dragão, no Porto, a 29 de maio. O DJ e produtor norte-americano vai atuar antes de o Chelsea e o Manchester City se defrontarem pelo troféu.

Segundo informações avançadas em comunicado, o músico vai apresentar um "espetáculo virtual de seis minutos usando a mais recente tecnologia imersiva". Haverá também alguns "convidados especiais", cujos nomes ainda não foram divulgados.

"Foi um ano como nenhum outro. Estou ansioso por oferecer aos meus fãs de desporto, música e puro entretenimento um espetáculo como nunca antes viram", diz Marshmello.