Os Linkin Park partilharam gratuitamente, na net, o documentário "The Making of Minutes to Midnight".

Desta forma, a banda assinala o 14º aniversário daquele álbum, lançado em 2007.

O documentário foi inicialmente editado como DVD, como parte da edição especial de "Minutes to Midnight".

Agora pode vê-lo (ou recordá-lo) aqui: