Os Linda Martini estão de volta com um novo single, intitulado 'Taxonomia', o terceiro avanço para o vindouro álbum, depois de 'E Não Sobrou Ninguém' e 'Horário de Verão'.

A banda apresentará as novas canções ao vivo já esta sexta-feira, 21 de maio, no Campo Pequeno, em Lisboa, num concerto integrado no Santa Casa Portugal ao Vivo. O espetáculo tem início marcado para as 20h e os bilhetes custam entre €10,00 e €18,00.

Fortemente inspirada nos meses de confinamento, 'Taxonomia' é descrita pela banda da seguinte forma: "Depois de tanto tempo em casa, dedicámo-nos à taxonomia das coisas inanimadas. Atribuímos um domínio às paredes, um reino às cadeiras, uma classe ao sofá, uma ordem à loiça suja, uma família às meias sem par, um género à televisão e uma espécie ao pijama".

Ouça abaixo.