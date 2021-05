Desde que chegaram a Roterdão para participar na Eurovisão, os Black Mamba descolaram nas previsões e estão neste momento no 16º lugar da lista de favoritos à vitória das maiores casas de apostas. Antes de partirem para a Holanda não descolavam do 26º/27º lugares.

Após o primeiro ensaio, que se realizou há uma semana, os representantes portugueses na Eurovisão receberam rasgados elogios dos fãs do festival e entraram em rota ascendente.

Avaliando pelas maiores apostadoras, a passagem à final é bastante provável - a canção portuguesa está em 8º lugar entre as 17 que concorrem na segunda semifinal.

Recorde-se que 'Love Is on My Side' será apresentada no palco da Ahoy Arena, em Roterdão, esta quinta-feira, 20 de maio. A primeira semifinal realiza-se na noite desta terça-feira. Em cada uma das duas semifinais serão apuradas dez canções para a grande final de sábado, 22 de maio.