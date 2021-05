Ana Moura, convidada do Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ, falou sobre o seu novo single, 'Andorinhas', comentando também outros temas em 'debate' no programa.

Um desses temas foi a sessão fotográfica de Billie Eilish para a revista Vogue, que deu origem a muitos elogios mas também algumas críticas, por parte de quem acredita que a jovem se "vendeu".

Para Ana Moura, este tipo de discussão "não faz sentido".

"Ela está a crescer. Se quer mostrar o corpo, mostre o que quiser. Com 18/19 anos começamos a descobrir outras coisas. Ela começa a descobrir beleza nela e quer partilhar isso", acredita Ana Moura.



"A minha avó, com 80 e tal anos, não saía de casa mas arranjava-se toda. Eu olhava para ela e pensava: 'que bom que a minha avó se sente bonita e quer usar estas roupas e joias, mesmo estando em casa'. Deixem as pessoas serem livres", defende a artista.



Pode ouvir esta resposta pelos 43m 23s.