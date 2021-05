A trágica morte do cantor brasileiro MC Kevin, este domingo, pode ter sido resultado de uma "brincadeira de mau gosto", segundo uma amiga do artista. A morte de Kevin, que não resistiu aos ferimentos depois de cair do 11º andar de um hotel no Rio de Janeiro, está a ser investigada pela polícia.

A influencer Anny Alvez, amiga do falecido cantor, relatou o que se terá passado numa série de vídeos entretanto apagados das redes sociais. Tudo terá começado quando, depois de um concerto, os amigos de Kevin resolveram trancá-lo num quarto cheio de mulheres.

"O Kevin estava no quarto do lado, os rapazes chamaram-no, trancaram-no no quarto e fizeram uma brincadeira de mau gosto", diz Alvez, "depois bateram à porta, o Kevin achou que era a mulher dele, ficou aflito e tentou saltar de uma varanda para a outra, o vidro não resistiu, partiu-se e ele caiu".

Alvez resolveu depois apagar os vídeos, devido a críticas, mas garantiu que tudo o que disse "não é mentira, é real". "Eu só tirei aqui dos stories, porque não estou aqui com a intenção de lançar boatos, de ganhar visualizações, seguidores, nada disso".

Depois da queda, MC Kevin, que se tornou popular com canções como 'Cavalo de Tróia' ou 'O Menino Encantou a Quebrada' ainda foi levado para o hospital, mas não resistiu a duas paragens cardiorrespiratórias.