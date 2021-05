Foi anunciado o cartaz para a edição deste ano do festival Louder Than Life, que se irá realizar em Louisville, no estado do Kentucky, de 23 a 26 de setembro.

Entre os cabeças de cartaz contam-se os Korn, os Nine Inch Nails e os Metallica, que darão dois concertos no festival. Nomes como os Jane's Addiction, Judas Priest, Cypress Hill, Snoop Dogg, Anthrax, Ghostemane, Gojira e Mudvayne também passarão pelo Louder Than Life.

O festival será, assim, um dos primeiros grandes festivais dedicados ao metal a regressar aos Estados Unidos, em tempos de pandemia. Confira o cartaz completo: