Jennifer Lopez e Ben Affleck poderão estar prestes a retomar uma relação terminada há 17 anos, de acordo com um antigo publicista da cantora e atriz.

Em declarações ao website "Access Daily", Rob Shuter afirmou que Affleck "é o amor da vida dela" - e garante que Lopez nunca devolveu o anel de noivado que o ator lhe ofereceu.

"Se as coisas andarem para a frente, ela já tem o anel mais bonito que já vi. É incrível, até cega".



Uma outra fonte próxima de Jennifer Lopez garantiu à "People" que esta fala com Ben Affleck todos os dias. "Andam a fazer planos para estarem um com o outro", disse. "Ela está feliz ao lado dele, e gosta de passar tempo com ele".