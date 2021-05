Courtney Love anunciou, esta segunda-feira, que vai desistir do Facebook. "Vou ausentar-me das redes sociais para poder concentrar-me no meu trabalho. Concentrar-me, no geral", escreveu a artista norte-americana.

"Andei a fazer esta coisa do Facebook durante algumas semanas e vocês são fantásticos... mas reparei que tirando a Lana [Del Rey], que, ocasionalmente, mostra uma estranha fotografia do seu pé ou de um parque de estacionamento (ha! adoro-a), isto é inútil para os artistas", desabafa.

E continua: "é um caixote do lixo de merchandising ou novos singles, etc, pelo menos dos artistas que eu sigo. Vamos todos #ficaroffline? Até podem apagar as vossas informações do Facebook. Vou tentar. Que Deus vos abençoe se conseguirem não ficar malucos com as redes sociais. Eu não consigo. Vou apagar a aplicação. Obrigado".