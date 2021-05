Bruce Springsteen irá editar um novo álbum em breve, escreve o website "Stereogum".

Em janeiro, o músico deu uma entrevista à rádio SiriusXM na qual afirmou ter "projetos" planeados para este ano, sem no entanto ter divulgado a natureza dos mesmos.

Um desses projetos é mesmo um álbum novo, poucos meses após ter lançado "Letter To You" com a "sua" E Street Band. O "Stereogum" menciona que Springsteen, ao receber esta semana o Prémio Woody Guthrie, deixou escapar a surpresa.

"A Califórnia foi uma enorme influência na minha escrita", disse, durante a cerimónia. "Os anos 90, os anos 2000, e com o meu próximo disco, que se passará no Oeste".

Ainda não é conhecida a data de lançamento deste novo álbum, ou o seu título.