Os Milli Vanilli, grupo de sucesso do final dos anos 80, irão ser alvo de um novo documentário.

'Girl You Know It's True' irá contar a ascensão e queda da dupla, que vendeu mais de 10 milhões de discos por todo o mundo.

O documentário será realizado por Luke Korem, que em declarações à imprensa afirmou que os Milli Vanilli "deixaram uma marca indelével na música e na cultura pop".

"O que realmente aconteceu é ainda mais estranho do que aquilo que as pessoas sabem", acrescentou.

Recorde-se que o grupo deu por terminada a sua carreira após ser revelado que Fabrice Morvan e Rob Pilatus, os rostos dos Milli Vanilli, não cantaram realmente no seu álbum de estreia.

'Girl You Know It's True' irá contar com imagens inéditas, bem como com entrevistas com os cantores que de facto se escutam no disco e com Morvan, o único membro sobrevivente. Não foi anunciada uma data de estreia.