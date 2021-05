Em 2021, qualquer post que Billie Eilish publique chega facilmente aos muitos milhões de visualização. O seu novo álbum, previsto para o verão, está entre os mais aguardados do ano. Mas há apenas oito anos a californiana era uma menina de 11 anos, tocando com uma igreja acústica no palco de uma igreja.

Veja aqui Billie Eilish a cantar 'Secret', uma canção da australiana Missy Higgins, perante uma plateia juvenil cujo entusiasmo a parece assustar (a careta que faz aquando dos gritos mais excitados, no final da canção, não deixa margem para dúvidas).

Disponíveis na net estão também vídeos de Billie Eilish em criança, cantando canções que escreveu ou tocando com o irmão: