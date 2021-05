O rapper Lil Reese foi baleado em Chicago, após um assalto falhado.

O músico viu-se envolvido num tiroteio na manhã de sábado, num parque de estacionamento no bairro de River North. Em declarações ao website "TMZ", as autoridades locais revelaram ter-se deparado com três vítimas, duas delas em estado crítico e a outra em estado grave.

A troca de tiros terá tido origem no roubo de um automóvel, no qual Reese estaria envolvido. Um vídeo viral, nas redes sociais, mostra o rapper a sangrar após ser localizado e baleado pelos donos do veículo que tentou roubar.

Sem mencionar nomes, a polícia de Chicago afirmou que uma das vítimas, de 28 anos - a mesma idade de Reese - foi baleada num olho e está a recuperar.

O caso acontece dois anos após Lil Reese ter-se visto envolvido num incidente semelhante. Em 2019, esteve às portas da morte após ser baleado no pescoço, durante uma perseguição automóvel.