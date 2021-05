Os Manic Street Preachers anunciaram o lançamento de um novo álbum, "The Ultra Vivid Lament".

O primeiro single, 'Orwellian', já se encontra disponível para escuta.

O sucessor de "Resistance Is Futile", de 2018, foi gravado ao longo do último inverno e contará com as colaborações de Julia Cumming (Sunflower Bean) e Mark Lanegan. A data de lançamento está marcada para o dia 3 de setembro.

Em entrevista à revista "MOJO", o baixista Nicky Wire descreveu o disco como "os Clash a tocar Abba", e ao "NME" apelidou-o de "expansivo".

Ouça aqui 'Orwellian':