O fundador do Spotify, Daniel Ek, anunciou que o Arsenal FC rejeitou a sua proposta de compra do clube.

O sueco anunciou a sua intenção de comprar este histórico do futebol inglês no mês passado, após os protestos dos fãs, desencadeados pelo anúncio de que 12 dos clubes mais endinheirados - entre eles o Arsenal - iriam formar uma Superliga fechada aos restantes.

No Twitter, Daniel Ek disse ter apresentado uma proposta a John Kroenke, dono do clube, que foi rejeitada. "Disseram-me que não precisam do dinheiro", escreveu.

"Respeito a sua decisão, mas continuo interessado e disponível caso a situação mude". Leia o comunicado: