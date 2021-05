No podcast semanal da BLITZ, Posto Emissor, Ana Moura falou sobre a amizade que desenvolveu com Prince - ao lado de quem atuou no Super Bock Super Rock, no Meco, em 2010 - e garantiu que nunca se deixou deslumbrar pelo estrelato do norte-americano.

"Quando o conheci, estava extremamente nervosa", reconhece a voz de 'Andorinhas'. "Mas nunca fui uma pessoa de idolatrar. Nunca tive um poster na parede quando era pequenina."

"Depois desenvolvemos uma amizade tão bonita que estava completamente à vontade. E ele ajudou-me a conhecer características da minha personalidade que eu, não me podendo observar de fora, [não conhecia]", diz ainda Ana Moura.

Pode ouvir a resposta completa a partir dos 25m 47s.