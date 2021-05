Convidada do mais recente podcast da BLITZ, Posto Emissor, Ana Moura falou sobre o seu novo single, 'Andorinhas', primeiro avanço de um álbum que sairá depois do verão e amostra inicial, também, de uma etapa da sua carreira em que se desvinculou da editora e da agência que a representavam.

Sobre a solidão que alguns artistas sentem, devido às exigências da profissão, nomeadamente das longas digressões internacionais, Ana Moura confessa: "Há uma solidão inevitável, quando se vive em viagens constantes. Já fiquei três meses sem vir a Portugal: são três meses em hotéis, sem um mimo da mãe, do pai ou do namorado."



"Por outro lado, a música sempre me salvou de tudo", contrapõe a fadista. "E neste momento está a salvar-me a mim e aos meus pais, na medida do possível", revela Ana Moura, que este ano perdeu o seu irmão.

