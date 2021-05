Os Offspring divulgaram um vídeo para 'We Never Have Sex Anymore', tema retirado ao seu mais recente disco, "Let the Bad Times Roll".

O tema tem como protagonista um simpático chimpanzé que, na companhia do ator John Stamos, se diverte num clube de striptease, como forma de escapar à rotina do dia a dia doméstico. Veja o vídeo: