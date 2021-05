Morreu Blackie Dammett, ator norte-americano e pai do vocalista dos Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiedis.

A notícia é avançada por um grupo de apoio no Facebook; Dammett presidia a um grupo de fãs da banda e era uma figura estimada por eles.

Nascido John Michael Kiedis, o pai do cantor tinha 81 anos e, segundo esta fonte, faleceu esta quarta-feira, 12 de maio.

A causa da morte não foi avançada, mas o pai de Anthony Kiedis sofria de demência. Em 2017, o filho já dissera que o pai deveria "partir em breve".

Tendo participado em filmes como "Starsky and Hutch", "Arma Mortífera" e "Magnum", Blackie Dammett foi uma figura importante na vida de Anthony Kiedis, que na sua biografia "Scar Tissue" faz revelações sobre o pai ter sido fornecedor de drogas junto de celebridades de Hollywood.

"O Blackie era uma personagem extravagante e excessiva. A sua vida não foi, nem de perto nem de longe, convencional, e também não o foi enquanto pai. Mas nos últimos anos tinha encontrado o seu lugar como presidente do clube de fãs dos Red Hot Chili Peppers. Não só produzia a revista do clube de fãs e organizava encontros, como também enviava pequenas cartas e recordações aos admiradores", escreve o mentor do grupo que noticiou a sua morte.