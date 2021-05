O Red Rocks Amphitheatre, icónico espaço para espetáculos localizado em Morrison (Colorado), irá oferecer vacinas a quem for aos seus concertos.

Em parceria com o Departamento de Saúde Pública e do Meio Ambiente de Denver, o Red Rocks irá dar 100 vacinas por concerto. A iniciativa começou esta semana, com um espetáculo de Diplo.

As vacinas serão atribuídas por ordem de chegada, e o público receberá ainda um voucher com outras benesses e uma t-shirt comemorativa do 80º aniversário do Red Rocks.

Em declarações à imprensa, Brian Kitts, porta-voz do Red Rocks, afirmou que "estamos a facilitar a vinda aos concertos, e as pessoas saem daqui sabendo que os fãs se protegeram, às suas famílias e aos seus camaradas melómanos".

Ao longo da sua história, o Red Rocks recebeu espetáculos de artistas como os Beatles, Jimi Hendrix, U2 ou Depeche Mode, entre muitos outros.