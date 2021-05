Gene Simmons deixou duras críticas ao Rock and Roll Hall of Fame, após ter sido anunciado que os Iron Maiden e os Rage Against the Machine não entrariam este ano.

"São uma farsa. Nojento!", escreveu o baixista dos Kiss no Twitter, ao saber que os Iron Maiden não haviam entrado. E mais tarde, com os Rage Against the Machine, afirmou que os responsáveis pelo Rock and Roll Hall of Fame "deviam ter vergonha".

O "corredor da fama" do rock verá entrar, em 2021, os Foo Fighters, Tina Turner, Jay-Z, Todd Rundgren, The Go-Go’s e Carole King.