"Zé Pedro Rock 'n' Roll", documentário sobre a vida e obra do carismático guitarrista dos Xutos & Pontapés, falecido em 2017, vai passar na televisão no próximo dia 28 de maio, às 22h.

O filme realizado por Diogo Varela Silva será transmitido pelo canal TVCine.

Em 2020, o documentário venceu o prémio de melhor longa-metragem internacional do festival norte-americano Silicon Beach Film.

Em 2019, vencera o Prémio do Público do festival Doclisboa. Entre as outras distinções que recebeu contam-se ainda o Prémio de Mérito nos Accolade Global Film Competition e nos Impact Docs Awards, também nos Estados Unidos, além dos troféus de melhor documentário e de melhor longa-metragem, nos festivais Salto, no Uruguai, Mabig, na Alemanha, e no Best Istanbul Film Fest, na Turquia.

Pode saber mais sobre o filme aqui.