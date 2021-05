Rão Kyao – “Gandhi – Um Português Homenageia Gandhi”

Inspirado por Mahatma Gandhi, o novo álbum do compositor e flautista Rão Kyao, “temático e orgânico”, traz “tanto de universalidade como de portugalidade”. Inclui canções como ‘Regresso às Origens’, ‘Paz é o Caminho’ ou ‘Marcha do Sal’.

Joana Amendoeira – “Na Volta da Maré”

O novo álbum de Joana Amendoeira, o décimo do seu percurso, vai para lá do fado, com a artista a assumir-se como “cantora Atlântica”. Entre as canções, compostas por Fred Martins e Tiago Torres da Silva, encontram-se ‘Entre o Calor e o Frio’, ‘Canção Imoral’ ou ‘Na Volta da Maré’.

Bateu Matou – “Chegou”

O disco de estreia do trio Bateu Matou, composto por Quim Albergaria (PAUS), Riot (Buraka Som Sistema) e Ivo Costa (Batida, Sara Tavares), traz canções que “juntam a multiplicidade de identidades, claves e dialetos que convivem na cidade” e colaborações com Héber Marques (HMB), Blaya, Papillon, Irma, Scúru Fitchádu, Toty Sa’med, Pité e Favela Lacroix.

Old Jerusalem – “Certain Rivers”

“Certain Rivers” é o novo álbum de originais de Old Jerusalem, projeto de Francisco Silva que comemora este ano duas décadas de existência. Inclui canções como ‘High High Up That Hill’, com a colaboração do norte-americano Peter Broderick, ‘Youth and Grandeur’ ou ‘In the Valley of Shadows’.

Rapaz Ego – “Vida Dupla”

Conhecemos a voz de Luís Montenegro dos Salto, mas o músico afirma-se agora no projeto a solo Rapaz Ego, que se estreia com este “Vida Dupla”. Entre canções como ‘Crime em Tânger’, ‘Quero Tanto’ ou ‘Ponto Cruz’, este álbum, composto, arranjado, produzido, misturado e masterizado pelo próprio, conta com colaborações de Guilherme Tomé Ribeiro (também dos Salto), Tomás Wallenstein (Capitão Fausto) ou Madalena Tamen.

y.azz x b-mywingz – “Cycles”

“Cycles” é o album de estreia da dupla y.azz x b-mywingz, vencedora do concurso EDP Live Bands de 2019. Entre o hip-hop e o dancehall, passando pelo r&b ou a pop de sintetizadores, o disco traz consigo os singles ‘dis/closure’, ‘Did It All Again’ ou ‘Too Far’.

Pedro Mafama – ‘Contra a Maré’

Depois de ‘Estaleiro’, Pedro Mafama regressa com mais uma canção que integrará o seu álbum de estreia, “Por Este Rio Abaixo”, a ser editado a 28 de maio. ‘Contra a Maré’ é uma canção que reflete “distância, desencontro e destino”.

Fogo Fogo – ‘Hora di Bai’

Enquanto o disco de estreia, “Fladu Fla”, a ser editado no final do verão, não chega, os Fogo Fogo mostram ‘Hora di Bai’, uma nova canção que “traz o calor de volta” e nos relembra que “a vida é ainda mais alegre com um (com)passo de dança”.

PZ – ‘Incompatibilidades’

O terceiro single do novo álbum de PZ, “Selfie-Destruction”, chama-se ‘Incompatibilidades’ e “engloba as várias personalidades que habitam” a sua mente.