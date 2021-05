A canção oficial do Euro 2020, que se realiza este verão, foi lançada esta sexta-feira.

Intitulado 'We Are the People', o tema junta Bono e The Edge, dos U2, ao DJ e produtor holandês Martin Garrix.

'We Are the People' foi trabalhada ao longo dos últimos três anos, contando com letra de Bono e a guitarra de The Edge.

Em comunicado, Martin Garrix afirmou que esta foi "uma experiência incrível". "Estou muito orgulhoso daquilo que fizemos juntos, e entusiasmado por poder partilhá-lo com o mundo", escreveu.

Ouça aqui 'We Are the People':