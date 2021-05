Os Black Mamba já fizeram o segundo ensaio na Eurovisão, em Roterdão, na Holanda, e a prestação está a receber rasgados elogios nos blogues de fãs. "Se o apuramento para a final era questionável, agora parece um facto consumado", lê-se no Wiwibloggs, um dos mais conhecidos blogues de fãs da Eurovisão.

"Outra atuação elegante e magnífica dos Black Mamba" ou "mais uma atuação sólida" são palavras dirigidas à banda portuguesa, que representa Portugal na Eurovisão com a canção 'Love Is on My Side', subindo ao palco na segunda semifinal, que se realiza a 20 de maio.

Depois do primeiro ensaio, no início da semana, Portugal começou a subir na bolsa de apostas, continuando, neste momento, no 8º lugar na tabela que diz respeito à segunda semifinal (só as 10 canções mais votadas passam à final) e em 18º na tabela dos favoritos à vitória na grande final, que se realiza a 22 de maio.