Ana Moura é a convidada do episódio desta semana do Posto Emissor, o podcast semanal da BLITZ. Em conversa com Lia Pereira, a artista fala sobre o novo momento da sua carreira, marcado por um intenso desejo de liberdade, mas também sobre a timidez que nunca a abandonará ("é um traço de personalidade") ou a amizade com a super estrela Prince, que muito lhe ensinou sobre si mesma.

A colaboração com Conan Osiris, de quem, no final do podcast, lê um poema inédito que o cantor escreveu para o seu novo álbum, ou a relação com as redes sociais são outros dos temas de conversa com Ana Moura.

Também neste Posto Emissor falamos sobre "Bright Green Field", o primeiro álbum dos ingleses Squid, e sobre a polémica causada pela sessão fotográfica que Billie Eilish fez para a edição inglesa da revista Vogue, tema que Ana Moura comenta. Os concertos agendados para os próximos dias completam o Posto Emissor desta semana.

A apresentação do 60º Posto Emissor está a cargo de Lia Pereira e a edição multimédia é de João Luís Amorim.

Sejam bem-vindos.