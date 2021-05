Morreu Pervis Staples, co-fundador dos Staple Singers. Tinha 85 anos.

As causas da morte não foram para já identificadas. O músico morreu em sua casa em Dolton, no Illinois, a 6 de maio.

Os Staple Singers foram uma das mais bem-sucedidas bandas dos anos 70, lançando êxitos como 'Respect Yourself', 'I'll Take You There' e 'If You're Ready (Come Go With Me)'.

Em declarações à "Rolling Stone", a cantora Mavis Staples - que com a morte do irmão se torna no único membro original da banda ainda vivo - afirmou que Pervis "era único". "Ele gostaria de ser lembrado como um homem bom, sempre disposto a ajudar e encorajar os outros", disse.

Os Staple Singers terminaram a sua carreira em 1994, sendo inscritos no "Corredor da Fama" do Rock n' Roll em 1999. Em 2005, venceram um Prémio Grammy de carreira.