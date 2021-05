Um jornal holandês lançou uma busca pela prostituta que levou à composição de 'Love Is On My Side', tema com que os Black Mamba irão concorrer no festival da Eurovisão.

A canção, recorde-se, foi inspirada pelo encontro da banda com uma prostituta que conheceram em Amesterdão, em 2018, durante uma digressão pelo país.

O jornal "Het Parool" decidiu agora procurá-la, após uma entrevista com o vocalista Tatanka.

"Ela disse-nos que era uma jovem com sonhos, mas que a sua vida tomou um rumo inesperado", disse. "Ficou viciada em drogas e acabou como prostituta. E que apesar disso sentiu sempre que o amor estava do lado dela".

Os Black Mamba esperam agora que esta busca seja frutífera, e que o artigo os leve a localizar a mulher em questão. "Gostaríamos de nos reencontrar com ela, dizer-lhe o quanto a sua história nos inspirou".