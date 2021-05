Dois dias depois de fazerem o primeiro ensaio em Roterdão, os Black Mamba continuam a escalar as tabelas de apostas da Eurovisão, parecendo estar garantido o apuramento para a final.

'Love Is on My Side', a canção portuguesa, está neste momento no 8º lugar na tabela respeitante à segunda semifinal, que se realiza a 20 de maio, e na qual Portugal concorre com 16 outros países, como a Suíça, a Islândia, a Bulgária ou a Grécia.

No top de favoritos à vitória, os Black Mamba subiram também uma posição, estando, neste momento, no 18º lugar entre os 39 concorrentes, depois de ultrapassarem a canção israelita, 'Set Me Free', defendida por Eden Alene.

A liderar a tabela de favoritos à vitória está 'Je Me Casse', de Destiny, representante de Malta, com a concorrente francesa, Barbara Pravi, a quedar-se pela segunda posição com 'Voilà'. A encerrar o pódio está 'Tout L'Univers', do suíço Gjon's Tears.

Recorde abaixo um excerto do ensaio dos Black Mamba e também algumas fotografias.