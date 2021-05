Pedro Mafama revela o videoclip de 'Contra a Maré', o segundo single do seu álbum de estreia, "Por Este Rio Abaixo", em exclusivo com a BLITZ. A canção, que, segundo músico, reflete sobre "distância, desencontro e destino", sucede assim a 'Estaleiro' e chega duas semanas antes de o álbum chegar às lojas, a 28 de maio.

"De uma das margens, alguém fantasia com todas as coisas que o seu companheiro, familiar ou amigo está a viver, tendo partido para perseguir o seu destino; mas do lado de lá, esta pessoa perdeu-se totalmente do seu caminho, e não está a lutar pelos seus sonhos nem a fazer aquilo que jurou fazer", explica Mafama sobre 'Contra a Maré'.

O álbum de estreia de Pedro Mafama, "Por Este Rio Abaixo", conta com vários convidados de peso. Ana Moura, Profjam, Branko e Tristany juntam-se ao músico, que inclui também nas músicas do álbum samples de Michel Giacometti e Dead Combo. Produzido com Pedro da Linha, também ligado ao novo álbum de Ana Moura, o disco inclui o single 'Estaleiro' e canções como 'Linda Forma de Morrer', em dueto com a fadista; 'Cidade Branca', com Profjam; ou 'Borboletas da Noite', com Tristany.

1. Noite Escura

2. Estaleiro

3. Leva

4. Cidade Branca (com Profjam)

5. Mercado

6. Algo Para a Dor (com Branko)

7. Barca

8. Ribeira

9. Que o Céu Não Caia

10. Contra a Maré

11. Borboletas da Noite (com Tristany)

12. Linda Forma de Morrer (com Ana Moura)

13. Mar Morto