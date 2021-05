Blaya, grávida do seu segundo filho, partilhou uma mensagem dirigida a outras mulheres grávidas, pedindo-lhes para pararem com os julgamentos. "Cada uma lida com a maternidade à sua maneira. Parem com essa cena de julgar só porque não fazem igual a vocês!", desabafou a artista.

"De grávida para grávida. Ora bem, há uma coisa que temos de perceber, sim temos (até eu, que inconsciente acabo por julgar algumas pessoas)", começa por escrever, no Instagram, "nós, meus amigos, e especialmente amigas, somos todos diferentes! E não existe nenhuma regra que nos obrigue a fazer todos o mesmo".

A artista dá depois alguns exemplos das críticas que as mulheres grávidas enfrentam: "se fazemos exercício é porque vai fazer mal ao bebé, se não fazemos exercício e engordamos é porque estamos a ser descuidadas. Se trabalhamos durante a gravidez toda é porque não estamos a cuidar de nós. Se não trabalhamos é porque estamos a ficar acomodadas".

Mas, segundo Blaya, os julgamentos não terminam na gravidez: "a criança nasce e se ficas em casa a curtir é porque não queres ir trabalhar, mas se decides ir trabalhar não vais dar atenção ao bebé e estás a ser egocêntrica".

"Se acham que certa pessoa faz bem, então sigam-na como exemplo", aconselha a artista, "mas sem falar que as outras é que estão mal. PS: felizmente não aconteceu comigo, mas vejo a acontecer com outras pessoas".