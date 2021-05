António Manuel Ribeiro é o convidado do episódio desta semana do Posto Emissor, o podcast semanal da BLITZ. Em conversa com Luís Guerra, o músico fala sobre as origens de um álbum a solo feito de canções que foram, ao longo dos anos, ficando longe do âmbito estético dos UHF, e cujo título remete para uma infância passada sob a mão firme da mãe. “As Canções da Casa Escura” são, nas suas palavras, “uma espécie de colheita de repouso”, que outra “casa escura”, a pandemia, conduziu ao momento certo de edição.

Numa conversa sobre paixões e aversões, o músico reflete também sobre Portugal, evocando episódios que considera exemplares na definição da personalidade “bipolar” da nação: das trevas da ditadura às ideologias vazias que procuram corroer a democracia, detendo-se na atual situação a que estão submetidos trabalhadores agrícolas imigrantes em Odemira.

Acerca da memória do Portugal sobre o período anterior ao 25 de Abril, António Manuel Ribeiro afirma: "Eu não lhe chamo uma revolução, chamo-lhe um golpe de estado feito por militares. Os militares não quiseram foi o poder. Há um lado aceitante e se calhar até cobarde do povo português, que aguentou 48 de ditadura."

Ouça a resposta completa pelos 23m 22s.