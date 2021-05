Os Black Mamba deram uma conferência de imprensa depois do primeiro ensaio para a Eurovisão, esta terça-feira em Roterdão, na Holanda, e foram questionados sobre Salvador Sobral. "O Salvador disse-nos simplesmente para sermos nós próprios", disse a banda, momentos antes de Tatanka, desafiado por um jornalista a cantar em português, interpretar, de improviso, 'Amar Pelos Dois', a canção que garantiu a Sobral e a Portugal a vitória na Eurovisão, em 2017

"O nosso primeiro ensaio foi quase perfeito", disse Tatanka, "tudo correu bem. O som estava muito bom, o palco é fantástico... São só precisos uns ajustes aqui e ali, mas na sexta-feira vai estar perfeito". "Como a história da canção começou em Amesterdão, pedimos para ter imagens de edifícios da cidade em palco", acrescentou ainda o músico, depois de assumir que "deve ser assustador atuar sozinho. É bom nós termos a companhia uns dos outros em palco para nos apoiarmos".

Veja a conferência de imprensa no vídeo abaixo e ouça Tatanka a cantar 'Amar Pelos Dois' a partir dos 12m 45s.

O primeiro ensaio dos Black Mamba na Eurovisão fez a canção portuguesa, 'Love Is on My Side', disparar na bolsa de apostas para a vitória: pela primeira vez, entrou no top 20 de favoritos, estando, neste momento, posicionada na 19ª posição. Na tabela respeitante à segunda semifinal, aquela em que Portugal participará, a 20 de maio, 'Love Is on My Side' também subiu, estando neste momento no 9º lugar, o que, se viesse a verificar-se, garantiria o apuramento da canção para a final de dia 22 de maio.