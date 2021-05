Tina Turner, Foo Fighters, Jay-Z, Kraftwerk e LL Cool J estão entre os 13 nomes escolhidos para entrar no Rock and Roll Hall of Fame este ano. De fora ficaram nomes como Iron Maiden, uma das bandas mais votadas pelo público, Rage Against The Machine, Devo, New York Dolls, Fela Kuti ou Kate Bush.

O rapper Jay-Z é uma das surpresa, tendo em conta que 2021 é o primeiro ano em que foi elegível: "Reasonable Doubt", o seu primeiro álbum, saiu em 1996, há exatamente 25 anos, período temporal a partir do qual os artistas podem ser nomeados. Além dos nomes supracitados, entram também Carole King, The Go-Go's, Todd Rundgren, Charley Patton, Gil Scott- Heron, Billy Preston, Clarence Avant e Randy Rhoads.

"Este grupo diverso de talento reflete o compromisso do Hall de honrar artistas cuja música criou o som da cultura jovem", declarou John Sykes, CEO da fundação Rock and Roll Hall of Fame. A cerimónia deste ano vai realizar-se a 30 de outubro no Rocket Mortgage FieldHouse, em Cleveland.

Três dos artistas escolhidos este ano já integravam o Hall of Fame com outros projetos musicais: Dave Grohl, dos Foo Fighters, foi escolhido em 2014 com os Nirvana; Tina Turner entrou em 1991 pelo duo Ike and Tina Turner; e Carole King já tinha sido distinguida em 1990 pela sua parceria com o escritor de canções Gerry Goffin.