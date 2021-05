A vitória do Sporting no campeonato nacional de futebol, conseguida esta terça-feira, 11 de maio, com um triunfo por 1-0 sobre o Boavista, foi assinalada por vários músicos adeptos do clube de Alvalade e torcedores de outras equipas também.

Diogo Piçarra, Paulo de Carvalho (que é adepto do Benfica), Virgul e Rita Redshoes foram alguns desses artistas. Veja aqui as suas mensagens nas redes sociais e saiba tudo sobre a vitória do Sporting aqui.