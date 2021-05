Márcia foi distinguida com o prémio de poesia aRi(t)mar Galiza e Portugal 2021 pelo poema 'O verão sabe-me bem', incluído no livro "As Estradas São Para Ir", publicado em outubro do ano passado e finalista, também, na categoria de livro de poesia do Prémio Livro do Ano da Bertrand.

"Escrever este livro foi um passo muito importante para mim. Do ponto de vista emocional, uma forma de me dar a conhecer um pouco mais ao público que me segue e me conhece através apenas das canções", confessa a artista sobre "As Estradas São Para Ir", "tive a oportunidade de me explicar mais intimamente e assim esperar que as minhas palavras ecoassem de outra forma".

Márcia diz também que o livro permitiu que voltasse a explorar, igualmente, outras disciplinas artísticas, como a pintura. "Do ponto de vista profissional, foi também um enorme desenvolvimento, já que encontrei um lugar para voltar a pintar e a desenhar e por isso dar azo à expressão plástica, que é a minha formação académica".

O regresso da artista aos palcos está marcado para este sábado, 15 de maio, no Palácio Baldaya, em Lisboa. A artista sobe ao palco a solo e a atuação já se encontra esgotada.